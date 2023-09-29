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НДС на гамбургеры в России вырос вдвое

Налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже на территории России гамбургеров и чизбургеров с 1 октября увеличивается вдвое – теперь он будет взиматься по полной ставке 20% вместо применявшихся ранее льготных 10%.

НДС – это федеральный налог, который является одним из основных для дохода федерального бюджета. Сейчас действуют три ставки этого налога, базовой является ставка в 20%, а для ряда товаров и услуг действуют льготные: 0% - для товаров, направляемых на экспорт, и 10% - для социально значимых товаров, таких как хлеб, молоко, яйца, сахар, соль, крупы, мясо, детское питание, медицинские изделия, пишет РИА Новости.

С 1 октября вступает в силу норма, согласно которой «кулинарные изделия вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)» больше не будут относиться к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, в отношении которых действует пониженная ставка налога.

Теперь эти изделия относятся к категории «продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)», в отношении которых применяется полная ставка НДС 20%.