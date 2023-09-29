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Экономист назвал самую надежную валюту в мире

Самая надежная валюта в мире сегодня — это юань, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист объяснил, что надежность любой валюты зависит от общего состояния экономики, которую она представляет.

«Валюта — это не отдельная самостоятельная субстанция или экономическое вещество, а это производное от состояния экономики. Поэтому, на мой взгляд, выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро. Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире», — объяснил он.

На второе место по надежности, по мнению экономиста, нужно поставить валюту Соединенных Штатов. Хоронить американскую экономику еще рано, тем не менее в ней есть проблемы, отметил Беляев.

«На третьем же месте валюта Европы. Это все-таки еще крупная экономика, но уже с большими проблемами. Устойчивое развитие на ближайший даже год-два не просматривается. Но говорить о крахе европейской экономики тоже рановато», — рассказал аналитик.