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Банки не могут использовать SWIFT при переводах внутри России с 1 октября

Банки могут использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России с 1 октября. Такое решение в марте принял совет директоров Банка России.

Таким образом, банки для передачи финансовой информации при переводах не смогут использовать SWIFT. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от системы SWIFT ряд российский кредитных организаций, пишет газета «Ведомости»

В марте ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил , что «информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России». СПФС была создана в 2014 г. в качестве аналога международной системы SWIFT.

ЦБ уточнял, что требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи, когда такая информация передается в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа. Решение, по информации Банка России, позволит обеспечить надежность и бесперебойность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

СПФС от Центробанка была создана после того, как в связи с присоединением Крыма к РФ был впервые поднят вопрос об отключении страны от SWIFT. К СПФС подключились более 400 участников, в том числе свыше 100 нерезидентов из 12 стран.