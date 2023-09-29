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Китайский стал вторым обязательным иностранным языком в одном из московских вузов

Китайский язык в Московском физико-техническом институте (национальный исследовательский университет) стал вторым обязательным иностранным для всех студентов вуза, но при условии овладения английским не ниже уровня С1, сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты 1 курса бакалавриата МФТИ изучают китайский язык как второй обязательный, но только при условии владения первым иностранным языком (английским) на уровне не ниже С1», - сказала директор центра языковой подготовки и тестирования МФТИ Елена Базанова, ее слова цитирует пресс-служба.

Она пояснила, что вторым языком охвачены студенты всех курсов бакалавриата, первого и второго курса магистратуры.

В Физтехе отметили, что студенты МФТИ, начавшие изучение китайского языка в прошлом учебном году на бакалавриате и в магистратуре – успешно продолжают его изучение в этом учебном году, пишет «Интерфакс».

Третий по значению иностранный язык в вузе – испанский, который изучают студенты 2,3,4 курсов бакалавриата и первого года обучения магистратуры, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Вуз объяснил это решение тем, что 27% научных статей по профильным для вуза областям написаны на китайском языке. После чего студенты вуза организовали сбор подписей против отграничений в выборе иностранного языка.

После этого вуз заявлял, что вернется к традиционной модели преподавания иностранных языков в вузе, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года. Там поясняли, что совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания иностранных языков зашла в тупик.