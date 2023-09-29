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Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Нобелевскую премию по экономике присудили гражданке США Клаудии Голдин за исследование женского труда. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук на официальном сайте.

«За улучшение нашего понимания положения женщин на рынке труда», - сказано на сайте.

Нобелевский комитет отмечает, что Клаудия Голдин из гарвардского университета раскрыла главные факторы гендерных различий на рынке труда. В частности исследовательница представила полный отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении многих веков, пишет RuNews24.

Исследование раскрывает причины сохраняющегося гендерного разрыва, отмечают представители Нобелевского комитета.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали работающие в США ученые Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов.