Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

66-летний лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда, сообщается на официальном сайте ДДТ.
Фото: ДДТ / «ВКонтакте»
«Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», - рассказали в группе.
В связи с этим ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на новые даты.