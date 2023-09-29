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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

66-летний лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда, сообщается на официальном сайте ДДТ.

Фото: ДДТ / «ВКонтакте»

«Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», - рассказали в группе.

В связи с этим ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на новые даты.