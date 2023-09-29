В России и мире

В России общий коэффициент смертности уменьшился более чем на 20%

Общий коэффициент смертности в РФ сократился более чем на 20% за неполный 2023 год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За прошедший год улучшились важнейшие демографические показатели, опережая запланированные темпы. Значительно, более чем на 20%, снизился общий коэффициент смертности. За январь - август 2023 года общий коэффициент составил 12 на 1 тысячу населения», - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко добавил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью стабильно растет. Он также напомнил, что в 2023 году Минздраву удалось достичь роста показателя ожидаемой продолжительности жизни - сейчас он составляет 73,4 года. Плановое значение оценивается в 73,2 года, пишет ТАСС.