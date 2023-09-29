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Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов - Путин

Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели

«Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередачи должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта.