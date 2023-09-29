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Российского дипломата нашли мертвым в отеле Турции

Директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца нашли мертвым в турецком отеле, пишет Hürriyet.

61-летний дипломат был обнаружен без признаков жизни в четверг, 12 октября, в стамбульском районе Таксим, куда прибыл на встречу послов. Его коллеги попытались до него дозвониться после того, как он не пришел на собрание. Тело нашли сотрудники гостиницы, пишет «Лента.ру».

Согласно предварительным данным, сотрудник министерства умер в результате сердечного приступа. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

В пресс-службе российского МИД в Telegram подтвердили факт случившегося. «Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов родины», — сказано в тексте.