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МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.

В документе, размешенном на сайте МИД, говорится, что вечером 17 октября в результате ракетного удара была разрушена больница «Аль-Ахли» в центральной части сектора Газа. По информации министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше 1 тысячи получили ранения. Подавляющее большинство из них – пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей.

«Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории», - указывается в заявлении.