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Перечень экспортной сельхозпродукции при особом расчете утвердили в России

С 1 ноября по указу Президента РФ особый порядок расчётов будет допускаться по экспортным контрактам российской сельхозпродукции.

Расчёты будут производиться за рубли через специальные счета. Благодаря этому получится обеспечить финансовую стабильность страны в условиях санкций, отметили в правительстве РФ.

В перечень товаров входят молоко и сливки, мясо и субпродукты птицы, свинина, семена льна, кукуруза, пшеница и меслин, ячмень, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, соевые бобы, жмыхи и другие твёрдые остатки, пишет RuNews24.

При расчётах вышеперечисленной продукции могут использоваться специальные рублёвые и валютные счета типа «З».

По отношению к таким счетам не будут допускаться арест, приостановление операций, списание средств. Это действует только в том случае, если операции не связаны с расчётами по внешнеторговому контракту.