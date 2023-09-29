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В России и мире

Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве

28.10.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

В Москве восьмимесячного младенца с множественными травмами нашли в похожей на свалку квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в субботу, 28 октября.

«В квартире жилого дома на ул. Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. При этом отмечается, что младенец содержался в неприемлемых условиях — квартира, в которой его нашли, буквально утопает в мусоре.

Dнастоящее время малыш госпитализирован. В отношении его 31-летней матери и ее 33-летнего сожителя начата проверка прокуратуры. Отмечается, что ранее мать была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Как сообщил источник «Известий», у доставленного в реанимацию ребенка, помимо свежих серьезных травм были обнаружены и старые переломы.

«Этот малыш жил с матерью и ее сожителем. Не понятно, кто именно избивал ребенка. <...> Когда младенцу стало плохо, они вызвали «скорую», — рассказал источник.

В середине сентября на юго-востоке Москвы нашли тело убитого младенца. Тело ребенка было обнаружено в квартире жилого дома на Таганрогской улице. Предварительно установлено, что десятимесячный малыш скончался от удушения. По данным «Известий», ребенка могла задушить мать. Предположительно, он сильно плакал и кричал, в результате чего та расправилась с ним. Ребенок рос в полной семье, которая внимание органов опеки не привлекала.

Работу следователей координирует заместитель люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Столичная прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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