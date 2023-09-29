В России и мире

В Эстонии ввели для малоимущих продовольственные карты с фиксированной суммой в евро

Власти Эстонии ввели для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

«Система продовольственных карточек является новым решением в Европе. В некоторых странах этот метод тестировали, но никто полностью еще не перешел на систему продовольственных карт», - приводятся в сообщении слова представителя министерства социальных дел Теи Варрак.

На карту будут переводиться €30 на человека в квартал. Деньги необходимо в этот период и использовать, так как остаток на следующий квартал не переносится. По продовольственной карте можно приобретать только продукты питания и предметы первой необходимости, пишет ТАСС.

Как считают в министерстве социальных дел, с переходом на карты снизится нагрузка на социальных работников.