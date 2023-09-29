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В Эстонии ввели для малоимущих продовольственные карты с фиксированной суммой в евро

30.10.2023 14:51|ПсковКомментариев: 0

Власти Эстонии ввели для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

«Система продовольственных карточек является новым решением в Европе. В некоторых странах этот метод тестировали, но никто полностью еще не перешел на систему продовольственных карт», - приводятся в сообщении слова представителя министерства социальных дел Теи Варрак.

На карту будут переводиться €30 на человека в квартал. Деньги необходимо в этот период и использовать, так как остаток на следующий квартал не переносится. По продовольственной карте можно приобретать только продукты питания и предметы первой необходимости, пишет ТАСС

Как считают в министерстве социальных дел, с переходом на карты снизится нагрузка на социальных работников. 

Теги: #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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