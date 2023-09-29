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В России и мире

Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

01.11.2023 22:03|ПсковКомментариев: 0

Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 1 ноября.

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим - совершенно очевидная вещь, видно по статистике - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», - цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.

«Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас», — сказал президент.

Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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