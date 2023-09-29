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В России и мире

В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами

03.11.2023 14:03|ПсковКомментариев: 0

Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении поддержал законопроект о том, что российские автомобили должны быть перерегистрированы до 14 февраля, чтобы избежать конфискации. Об этом сообщается на сайте Сейма, пишет ТАСС.

«Для реализации санкций Евросоюза и снижения рисков для безопасности Сейм в четверг, 2 ноября, в окончательном чтении поддержал поправки к закону о дорожном движении. Поправки не дают российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они в установленный срок не зарегистрированы в Латвии. Автомобиль необходимо зарегистрировать или вывезти из Латвии не позднее чем до 14 февраля следующего года. Если по истечении срока будет обнаружено незарегистрированное российское транспортное средство, оно будет конфисковано. Конфискованные транспортные средства будут переданы на Украину», - говорится в сообщении.

Вводимые меры не будут применяться в случае транзита через территорию Латвии в течение 24 часов, а также в случае использования дипломатами. Также вводится штраф за несанкционированное использование российского транспортного средства, которое не зарегистрировано в Латвии, сообщает Сейм.

Поправки к закону вступят в силу 15 ноября, говорится на сайте. 

Теги: #Латвия
Источник: Псковская Лента Новостей
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