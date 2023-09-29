В России и мире

Картина «Венера» Веласкеса получила повреждения из-за атаки вандалов

Полотно «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса пострадала после нападения на нее эко-активистов из движения Just Stop Oil, рассказали «Известиям» в Лондонской национальной галерее. Инцидент произошел 6 ноября — обоих участников состава преступления арестовали, но в среду 8 ноября уже выпустили из-под заключения.

Около 11 утра (14:00 мск) двое — Ханан и Харрисон — вошли в зал №30 Лондонской национальной галереи и нанесли несколько ударов молотком по защитному стеклу, за которым и находилось произведение.

«Картина получила минимальные повреждения на поверхности полотна. В связи с этим произведение отправится на реставрацию. До тех пор вместо «Венеры с зеркалом» в зале будет висеть картина «Мертвый солдат» кисти неизвестного итальянского автора, написанная в XVII веке — мы повесили ее на место произведения Веласкеса после 12:30 (15:30 мск. — Ред.) того же дня», — поделились в пресс-службе музея.

Ранее в Just Stop Oil сообщили, что активисты использовали молотки, специально предназначенные для работы по стеклу, однако в галерее «Известиям» сказали, что это были аварийные молотки. По мнению замгендиректора по научной, методической и выставочной работе Научно-реставрационного центра им. Грабаря Ольги Темериной, стекло, несмотря на трещины, справилось с защитой картины «на ура».

«Надо отдать должное производителям того антивандального стекла, которое на ней висит, потому что на самом деле его всё-таки не удалось разбить. Два человека довольно активно всё это лупит молотками — это на видео видно. Но им удалось только оставить трещины на поверхности стекла», — сказала эксперт.

Темерина предполагает, что под формулировкой «минимальные повреждения» кроются действительно несерьезные изменения картины — от сотрясения всей поверхности, и, возможно от небольшого прогиба этого стекла.