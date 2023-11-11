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Более 20 эстонцев с начала года отказались от гражданства и уехали в Россию

Восемьдесят восемь человек отказались от эстонского гражданства за 10 месяцев этого года, из них 24 сделали выбор в пользу гражданства России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

«По данным департамента полиции и пограничной охраны, за 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Из них 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 человека взяли российское гражданство, девять - британское, семь - шведское. По три человека стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое», - приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, по одному человеку взяли гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии.

За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 — Финляндии. В 2021 году от гражданства Эстонии отказались 111 человек. 36 из них стали гражданами РФ, 30 - Финляндии.