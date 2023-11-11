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Дистанционное обучение ввели в МГУ из-за случая кори

Случай кори выявлен у студента факультета мировой политики Московского государственного университета, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с регистрацией одного случая кори у студента факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания... В здании (Ленинские горы, 1, корпус 51) проведена дезинфекция... Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий введен для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 13 ноября по 1 декабря», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета мировой политики МГУ, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

Ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, заключили в вузе.

Накануне в МГУ проходил день открытых дверей.