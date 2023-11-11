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Суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество

Суд в Москве 14 ноября вынес приговор в отношении бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве. Бизнесмену предстоит отбыть шесть лет в колонии общего режима и заплатить штраф в 500 тыс. рублей, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд признал фигуранта виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ), пишут «Известия».

Ранее, 27 октября, прокурор на заседании Симоновского суда Москвы в ходе прений сторон по делу запрашивал для обвиняемого Батурина 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Батурина 3 октября. Как сообщил тогда корреспондент «Известий», свою вину предприниматель признал, однако его адвокат заявил, что предприниматель себя оговорил.

Батурин был арестован в июле прошлого года. Заявление на него еще в 2017 году написала его сестра и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина, сообщив о попытках старшего брата незаконным образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко». По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Четыре года бизнесмен проходил по нему как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых. На следствии он сначала отвергал обвинение, однако потом предпочел с ним согласиться.

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год занимал должность вице-президента компании. В 2006 году его уволили из «Интеко» за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, которые в 2008 году завершились подписанием мирового соглашения. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в якобы незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.

Является братом жены Юрия Лужкова - в свое время самой богатой женщины РФ.

Напомним, Виктор Батурин ранее приезжал в Псков, поддерживал организаторов фестивалей исторической реконструкции, в 2008 году собирался арендовать Покровскую башню, в которой планировал организовать музей рыцарей.

Был спонсором первой реконструкции Ледового побоища на горе Соколихе под Псковом, которую организовывал доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидат исторических наук Олег Соколов, позже совершивший жестокое убийство своей 24-летней возлюбленной.

Олег Соколов рассказывал, что с VIP-трибуны за реконструкцией наблюдал известный бизнесмен Виктор Батурин, который оказывал помощь Общероссийскому военно-историческому общественному движению в проведении подобных фестивалей.