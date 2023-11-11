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Эксперимент по маркировке ветпрепаратов может начаться с 1 декабря

Минпромторг предложил с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. провести эксперимент по маркировке препаратов для ветеринарного применения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценке Высшей школы экономики, доля незаконного оборота таких препаратов в 2022 году составила 25%, в 2021 году этот показатель был на уровне 23%, пишет ТАСС.