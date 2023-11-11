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Избиение приятеля до смерти обернулось для ревнивца лишением свободы на 11 лет

36-летнего жителя Обнинска в Калужской области признали виновным в убийстве и лишили свободы.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области

В апреле в квартире дома по улице Парковой в Обнинске нашли тело 44-летнего местного жителя. Записи с камеры видеонаблюдения помогли установить подозреваемого. Выяснилось, что хозяин пригласил в гости 36-летнего приятеля и его жену. Компания распивала алкоголь на лоджии, но гость приревновал супругу и до смерти забил своего приятеля. Когда хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни, влюбленные ушли, пишет kaluga-poisk.ru.

Ранее убийца уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений своей жене. Теперь ему предстоит провести 11 лет в колонии строгого режима.