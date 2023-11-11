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Киностудия Горького выпустит документальный фильм о Раисе Горбачевой

Документальный фильм о супруге президента бывшего СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой выйдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе киностудии им. М. Горького.

«Продюсерский центр киностудии им. М. Горького работает над полнометражным документальным фильмом о Раисе Горбачевой. Завершен съемочный период», - сообщили в пресс-службе киностудии.

Как уточнила генеральный продюсер Продюсерского центра киностудии им. М. Горького Лика Бланк, работа над фильмом началась еще при жизни Михаила Горбачева, с которым продюсеры обсуждали картину, пишет «Интерфакс».

«В последнее время общество переосмысливает роли мужчин и женщин, двигаясь к равноправию. Но значительно опередив время, старые стереотипы сломала ещё первая леди СССР Раиса Горбачева. Настал момент посмотреть на её образ новым взглядом. Не только как на супругу единственного президента СССР, которую осуждали за ухоженный вид и сопровождение мужа на высоких встречах, обвиняли в чрезмерном на него влиянии», - отметила Бланк.

В фильм войдут личные записи самой Горбачевой, фрагменты из сохранившихся интервью и кадры официальной хроники. Воспоминаниями и мыслями о её личности поделятся приближенные люди, а также исследователи эпохи. Среди них социолог, бывший вице-президент «Клуба Раисы Максимовны» Ольга Здравомыслова, соратник Михаила Горбачева, пресс-секретарь Горбачев-Фонда Владимир Поляков, американский историк, советолог, автор книги «Горбачев. Его время» Уильям Таубман, переводчик-синхронист, сопровождавший Горбачевых в поездках, Павел Палажченко.

Картина выйдет в 2024 году. Режиссером проекта стал Родион Чепель.