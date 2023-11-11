В России и мире

Рестораны наращивают закупки российского вина

Российские рестораны и отели переходят на отечественное вино - некоторые увеличили его закупки практически вдвое, а самые популярные виды - белое и игристое, рассказали представители отрасли.

«По итогам 9 месяцев этого года отгрузки российских в HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.) в компании... выросли на 82%, в т.ч. в 2 раза увеличились продажи игристых вин», - отметил президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в России, Вениамин Грабар. По его словам, в компании фиксируют, что сейчас российское вино в ресторанах преимущественно упоминается в разделе побокальных позиций или тематических категорий в винных картах, используется для приготовления коктейлей, подается «на вэлкам» или в качестве комплимента, пишет РИА Новости.

В Luding, крупнейшем импортере вин в страну, фиксируют, что «за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году объем продаж российского вина в ресторанах России увеличился на 18-20%». По мнению компании, на это повлияло сразу несколько факторов: повышение пошлин на соответствующий алкоголь из недружественных стран, повышение качества производства российских вин и рост внимания потребителя к локальным продуктам в меню ресторанов.