Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Теплый дом ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
Советы на зиму псковским водителям
национальность белоруска
Досуг псковского школьника
Региональные меры соцподдержки
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
бизнес-ланчи вкусные обеды
День открытых дверей «Академия слуха»
участие в президентских выборах
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Инженерное чудо России
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё В России и мире 11.11.2023 12:210 Первую в мире обезьяну-химеру с двумя наборами ДНК создали ученые 16.11.2023 09:450 Рестораны наращивают закупки российского вина 15.11.2023 14:520 Wildberries изменит положения об отношениях с покупателями и продавцами 15.11.2023 14:270 Киностудия Горького выпустит документальный фильм о Раисе Горбачевой 15.11.2023 13:430 Избиение приятеля до смерти обернулось для ревнивца лишением свободы на 11 лет 15.11.2023 12:510 В Кремле сожалеют о планах Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
 
 
 
Самое популярное 09.11.2023 13:345 Детский сад и 15 многоэтажек будут строить под Псковом 09.11.2023 08:572 Ведерников-style 2.0. 09.11.2023 11:503 Тараканы идут в гости 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Рестораны наращивают закупки российского вина

16.11.2023 09:45|ПсковКомментариев: 0

Российские рестораны и отели переходят на отечественное вино - некоторые увеличили его закупки практически вдвое, а самые популярные виды - белое и игристое, рассказали представители отрасли.

«По итогам 9 месяцев этого года отгрузки российских в HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.) в компании... выросли на 82%, в т.ч. в 2 раза увеличились продажи игристых вин», - отметил президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в России, Вениамин Грабар. По его словам, в компании фиксируют, что сейчас российское вино в ресторанах преимущественно упоминается в разделе побокальных позиций или тематических категорий в винных картах, используется для приготовления коктейлей, подается «на вэлкам» или в качестве комплимента, пишет РИА Новости.

В Luding, крупнейшем импортере вин в страну, фиксируют, что «за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году объем продаж российского вина в ресторанах России увеличился на 18-20%». По мнению компании, на это повлияло сразу несколько факторов: повышение пошлин на соответствующий алкоголь из недружественных стран, повышение качества производства российских вин и рост внимания потребителя к локальным продуктам в меню ресторанов.

Теги: #ресторан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 214 человек
16.11.2023, 09:580 Движение на участке улицы Народной ограничат в Пскове с 12:00 16.11.2023, 09:450 Рестораны наращивают закупки российского вина 16.11.2023, 09:280 Россияне с долгом свыше 500 тысяч рублей стали активно заявлять о банкротстве 16.11.2023, 09:150 Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу
16.11.2023, 09:030 Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье 16.11.2023, 09:030 Отреставрированные советские фонари включат в Великих Луках 16 ноября 16.11.2023, 08:470 Собачьи площадки предложили создавать в регионах при «реновации» 16.11.2023, 08:360 Внутрипоселковые газопроводы построили в псковской деревне Федоровщина
16.11.2023, 08:230 Интерес к специалистам без опыта вырос на рынке труда в России 16.11.2023, 08:110 Подачу коллективных судебных исков хотят упростить 16.11.2023, 07:560 Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян 16.11.2023, 07:352 Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу
16.11.2023, 07:190 Чем опасен избыток кальция в организме, объяснил врач 16.11.2023, 07:000 Вейпы в России предложили полностью запретить 15.11.2023, 22:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку ищут в Пскове 15.11.2023, 21:450 Региональный центр финансовой грамотности провел лекции в Опочке
15.11.2023, 21:400 Около половины туристов бронируют путевки за один-три месяца до отпуска - опрос 15.11.2023, 21:370 Лучших спортсменов и тренеров Псковской области наградят 15 декабря 15.11.2023, 21:200 В Псковской области соберут новогодние подарки для детей Херсонщины 15.11.2023, 21:000 Пушкиногорский район получил финансирование на капремонты четырех объектов
15.11.2023, 21:000 В учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 поговорили о доброте и профессиях 15.11.2023, 20:430 Следователи проводят классные часы в школах Пскова 15.11.2023, 20:400 Пирсы к пожарным водоемам оборудуют в бежаницких деревнях после вмешательства прокуратуры 15.11.2023, 20:200 Псковским школьникам рассказали о возможностях обучения в ведомственных вузах
15.11.2023, 20:000 «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? ВИДЕО 15.11.2023, 19:401 Расширены основания для применения процедуры внесудебного банкротства физических лиц 15.11.2023, 19:200 О трагедии деревни Красуха расскажут на очередных Александро-Невских беседах в Пскове 15.11.2023, 19:000 Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах
15.11.2023, 18:450 Отчеты о работе над диссертациями сдали сотрудники Псковского филиала университета ФСИН 15.11.2023, 18:410 Учащиеся псковской музыкальной школы победили на всероссийском конкурсе «Душа баяна» 15.11.2023, 18:390 Мошенники обогатились сбережениями псковичей на сумму более полутора миллионов рублей 15.11.2023, 18:290 Магнитная буря прогнозируется на следующей неделе
15.11.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? 15.11.2023, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 ноября 15.11.2023, 18:150 Контрольные стрельбы провели в псковском управлении Росгвардии 15.11.2023, 18:080 Матери получившего перелом на батутах псковича выплатят компенсацию морального вреда
15.11.2023, 18:000 Предварительные итоги нацпроекта «Культура» подвела Ольга Тимофеева в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 15.11.2023, 17:500 Более 3 тысяч пенсий по инвалидности в 2023 году проактивно оформило отделение СФР по Псковской области 15.11.2023, 17:450 Свыше 340 млн рублей в этом году направлено на ежемесячную выплату многодетным семьям Псковской области 15.11.2023, 17:430 Избитые и подстреленные: почему псковичи издеваются над животными, и что им за это грозит
15.11.2023, 17:400 Традиционные губернаторские елки организуют для детей в Псковской области  15.11.2023, 17:320 Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии 15.11.2023, 17:181 Власти Псковской области провели внеплановую проверку Себежской районной больницы 15.11.2023, 17:120 Зооприют «Невельские хвостики» временно не принимает собак
15.11.2023, 16:562 Школьники будут изучать боевое применение беспилотников 15.11.2023, 16:480 «Дачи Деда Мороза» в этом году не будет — Ольга Тимофеева 15.11.2023, 16:412 Цены на помидоры взлетели в Псковской области 15.11.2023, 16:270 Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета
15.11.2023, 16:220 В Центре культурного развития в Острове завершают строительно-монтажные работы 15.11.2023, 16:190 Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства 15.11.2023, 16:140 Исполнение нацпроекта «Культура» в Псковской области составляет 100%  15.11.2023, 16:130 Андрей Маковский в «Политбюро»: почему «Новые люди» малоотличимы от старых партий. ВИДЕО
15.11.2023, 16:070 Набсовет «Моглино» одобрил к реализации инвестиционные проекты по производству электробусов и переработке специй 15.11.2023, 15:510 Капитальный ремонт детской школы искусств в Печорах идет в плановом режиме – Ольга Тимофеева 15.11.2023, 15:450 Гололедицу и до -4 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября 15.11.2023, 15:370 Дом фольклора в усвятской деревне Церковище планируют открыть 30 ноября
15.11.2023, 15:330 В России стартовала предновогодняя акция «Елка желаний» 15.11.2023, 15:282 Отремонтированный по нацпроекту Торошинский дом культуры активно ведет свою деятельность 15.11.2023, 15:253 Андрей Маковский: Я бы хотел прожить в Псковской области всю жизнь 15.11.2023, 15:200 Одну из главных особенностей стенда Псковской области на выставке «Россия» назвала Ольга Тимофеева
15.11.2023, 15:1610 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 15.11.2023, 15:140 День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря 15.11.2023, 15:100 Сергей Вострецов выступил сопродюсером комедии «Папу маме заверните» 15.11.2023, 15:061 Андрей Маковский: «Новые люди» — кратчайший путь к участию в выборах
15.11.2023, 15:021 Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдет в Пскове 15.11.2023, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о предварительных итогах нацпроекта «Культура» в Псковской области 15.11.2023, 14:550 Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетило более 160 тысяч человек 15.11.2023, 14:520 Wildberries изменит положения об отношениях с покупателями и продавцами
15.11.2023, 14:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II. ВИДЕО 15.11.2023, 14:311 Союз «Новых людей» и «Партии роста» продолжит действовать - Андрей Маковский 15.11.2023, 14:270 Киностудия Горького выпустит документальный фильм о Раисе Горбачевой 15.11.2023, 14:201 Региональную Красную книгу переиздадут в Псковской области
15.11.2023, 14:140 Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента 15.11.2023, 14:090 «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? 15.11.2023, 14:060 Без консервантов и красителей: как «Велрыбпром» коптит рыбу  15.11.2023, 13:550 Депутаты должны исправлять «косяки» чиновников — Андрей Маковский
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru