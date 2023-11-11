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По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержаны ее бывший президент и вице-президент

По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан экс-президент компании Денис Шерстенников, вместе с ним — вице-президент Антон Рогачевский.

Для следствия оказалась недоступной юрист компании Елена Кузьмина — на момент предполагаемого задержания она уже была в Европе, пишет «Фонтанка».

Денис Шерстенников окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, получил степень MBA Стокгольмской Школы Экономики. Работал в DDB, позже — в Pepsi Co. В Carlsberg Group перешел в 1999 году, был вице-президентом по маркетингу компании «Балтика» и региона Восточная Европа. В 2013 году возглавил белорусскую компанию «Аливария», руководил Carlsberg Bulgaria. С 2021 года стал президентом «Балтики».



Антон Рогачевский в 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, позже получил высшее юридическое образование в СПбГУ. Проходил подготовку по программе управления правовыми рисками в учебных центрах Великобритании Hawksmere и Falconbury. Работал в Gemini Consulting, был директором представительства Baltic Beverages Holding в России. В середине нулевых возглавил дирекцию по правовым вопросам «Балтики», позже занял пост вице-президента по правовым вопросам.

Елена Кузьмина была директором «Балтики» по интеллектуальной собственности.