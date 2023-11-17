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В небе над соседним с Псковской областью регионом сбили три беспилотника

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны.

Фото: архив ПЛН

«17 ноября 2023 года около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — уточнили в ведомстве.

Как отметил губернатор Василий Анохин, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, пишет РИА Новости.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.