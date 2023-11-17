В России и мире

Турбулентностей может стать больше, заявил Песков

Турбулентностей в мире может стать больше, если нынешний период всемирной трансформации затянется, коллективный Запад будет стараться удержать уплывающее лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

Отвечая на вопрос о том, каким будет мир через 10 лет, Песков заявил, что сейчас никто не может ответить на этот вопрос, поскольку наблюдается дефицит возможности прогнозировать как в политике, так и в экономике, пишет РИА Новости.

«Если период этой трансформации всемирной, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше, потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что вот они как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить это ускользающее лидерство, а это чревато различными конфликтами», - заявил Песков.