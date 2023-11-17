В России и мире

Правительство отменило запрет на поставку бензина из РФ

Правительство России отменило запрет на экспорт бензина из страны. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Уточняется, что запрет снимается с 17 ноября. Его ввели 21 сентября.

Отмечается, что ограничения сняли для того, чтобы не допустить разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий, а также обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина. Соответствующее решение было принято с учетом стабилизации цен на внутреннем рынке.

Как напоминает «МК», цены на топливо в России начали расти еще весной и на протяжении нескольких месяцев держались на рекордных уровнях.