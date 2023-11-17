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ВОЗ назвала глобальную проблему человечества

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала одиночество глобальной проблемой для человечества.

По данным ВОЗ, одиночество оказывает негативное влияние на здоровье человека, сравнимое с ежедневным употреблением 15 сигарет в день. Даже ожирение и малоподвижный образ жизни не так опасны, как одиночество. Проблема проявила себя особенно ярко после начала пандемии коронавируса, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Особенно опасно одиночество для пожилых людей, оно повышает риск развития деменции на 50 процентов, а ишемической болезни сердца на 30 процентов. При этом эксперты ВОЗ полагают, что каждый четвертый пожилой житель земли страдает от одиночества.