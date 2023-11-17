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Умер известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви

Индийский актер и режиссер Санджай Гадхви скончался в воскресенье, 19 ноября, на 57-м году жизни. Об этом сообщает газета The Indian Express.

«Режиссер Бони Капур подтвердил смерть Гадхви. Он рассказал, что Гадхви умер у себя дома от сердечного приступа», — говорится в материале.

Отмечается, что семья артиста опубликовала заявление после его смерти, призвав всех почитателей его творчества принять участие в поминальных обрядах в крематории Осивара, пишут «Известия».

Среди самых известных работ режиссера — фильмы «Байкеры» и «Байкеры 2», «Похищение» и «Любовь Аджаба Газабба». Его последним режиссерским проектом стала картина «Операция Париндей» с Амитом Садхом в главной роли.