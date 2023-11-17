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Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе «ГосТеха». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.

«Минцифры поручено до 20 декабря 2024 года проработать создание отечественных инструментов обработки данных, использующих ИИ, и до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе "ГосТеха"», - говорится в сообщении.