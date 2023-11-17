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В России и мире

Во Франции вспыхнули беспорядки после гибели подростка

26.11.2023 12:34|ПсковКомментариев: 2

В городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщают иностранные и российские СМИ.

По их данным, крайне правые активисты, по оценкам, от 50 до 100 человек, вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры.

По сообщению телеканала BFMTV, подросток погиб во время праздника, в ночь на 19 ноября, в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке страны.

Полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы, передает РИА Новости. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.

Источник: Псковская Лента Новостей
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