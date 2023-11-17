Найден потенциальный способ продления жизни

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон (США) установили, что сокращение употребления аминокислоты изолейцина улучшает здоровье мышей и продлевает их жизнь. Результаты были опубликованы в журнале Cell Metabolism.
Часто люди с ожирением потребляют больше изолейцина.
Уменьшение ее количества в рационе поможет снизить индекс массы тела, улучшить состояние здоровья и продлить жизнь.
Как передает «Газета.ру», в новой работе ученые посадили несколько групп мышей на диеты с низким и высоким содержанием аминокислоты. Мыши на диете с низким содержанием изолейцина жили дольше и имели лучшее здоровье, в том числе у них был понижен риск развития рака.
По словам ученых, подобных результатов можно добиться и у людей, однако полностью исключать аминокислоту из рациона не стоит — это может привести к обратному эффекту: сначала сбрасыванию, а затем резкому набору веса и ухудшению показателей здоровья.