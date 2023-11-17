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Мощный ураган обрушился на Крым, полмиллиона человек остались без света

Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма вечером в воскресенье, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение гидрометцентр региона.

На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигает 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В подтопленный район Евпатории направили аэромобильную группировку.

Как заявил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, на участке трассы Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничили движение. По его словам, проезд закрыт между городами Саки и Евпатория. В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, около 500 тыс. жителей полуострова остались без электроэнергии из-за непогоды.

Как передает «Газета.ру», губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды. Он уточнил, что на работу не выйдут работники учреждений социальной сферы, образования и спорта. Выходной не предусмотрен для специалистов медицинских учреждений и сотрудников оперативных служб.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В Крыму 27 ноября тоже объявили выходным днем в связи с плохой погодой. Занятия в образовательных учреждениях Черноморского района, запланированные на этот день, переносятся на субботу.

«В связи с погодными условиями 27 ноября в Республике Крым объявлен выходным днем», — сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Как предупредили в региональном управлении МЧС, высока вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В ведомстве порекомендовали избегать пребывания в прибрежной зоне, на пирсах, вблизи берегоукрепительных сооружений.