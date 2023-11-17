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Около 800 животных погибли в аквариуме Севастополя из-за затопления

Тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии, в зале находилось 800 животных, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов.

«Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. Волнами разрушило кровлю, много повреждений, вода пошла в зал, затопила зал на полтора метра. Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы. Зал полностью обесточили», - приводит слова Кравцова РИА Новости.

В зале, который был затоплен, обитало 800 животных, сообщил директор.

«В этом зале тропические пресноводные животные четырех континентов, порядка 800 штук, 40-50 видов – Африка, Южная Америка, Камбоджа... Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет, 11 штук, большие красивые пираньи – жили 15 лет», - сказал Кравцов.

Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, сообщил директор музея-аквариума.