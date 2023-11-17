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В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается во всех возрастных группах, прививки от гриппа в РФ сделали почти 75 миллионов человек, сообщила пресс-служба ведомства.

«Рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. Причем тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрирует вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводятся в сообщении.

В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в России в настоящее время привито почти 75 миллионов человек, пишет РИА Новости.

Кроме того, по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 79 тысяч случаев заболевания COVID-19, отметили в ведомстве.