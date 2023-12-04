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Россиянка решила потушить масло водой и устроила взрыв в многоэтажке

Женщина, тушившая масло водой, устроила взрыв в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент в доме, расположенном на территории микрорайона Солнечный, произошел из-за детонации раскаленного на сковородке масла, которое неожиданно загорелось при попытке его разогреть.

Желая потушить огонь, екатеринбурженка поместила сковороду под струю холодной воды. От воздействия влаги масло сдетонировало, что послужило причиной мощного хлопка и взрывной волны, которая выбила входную дверь и повредила входную группу у соседей.

Женщина пострадала от ожогов 15% тела. Сейчас потерпевшая находится в лечебном учреждении, пишет RuNews24.

К моменту прибытия пожарных из дома вышли 27 человек, в том числе четыре ребенка. Последствия ЧП ликвидировали три спецмашины и восемь сотрудников МЧС.