В России и мире

Филологов в сфере искусственного интеллекта будут готовить российские вузы

Новая программа бакалавриата «Кибертехнологии и анализ данных в гуманитарной сфере» будет запущена в ближайшее время в РУДН.

Цель программы — формирование у выпускников уникальных навыков, которые позволят успешно взаимодействовать с областью искусственного интеллекта в рамках гуманитарных исследований, пишет РИА Новости.

Выпускники смогут взаимодействовать как с технической, так и с гуманитарной средой в области развития искусственного интеллекта, сообщила директор Института русского языка РУДН им. П. Лумумбы, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку, вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы Анжела Должикова.

По ее словам, искусственный интеллект входит во все сферы жизни человека, и сегодня он находится в фокусе внимания не только футурологов, IT-специалистов и экономистов, но и более консервативной части мирового сообщества – педагогов, философов и юристов.