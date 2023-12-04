Суд в Москве впервые лишил россиян гражданства за преступление

В Москве за оборот наркотиков задержали и привлекли к уголовной ответственности двух россиян, недавно получивших гражданство, сообщает пресс-служба МВД.
«В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», — приводит заявление РИА Новости.
По данным ведомства, у одного из обвиняемых нашли 19 свертков с мефедроном, у другого в наличии оказался один сверток с запрещенным веществом.
Преступников привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новый институт прекращения российского гражданства. Одним из оснований стало совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.