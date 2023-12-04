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Бывший депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг появившиеся в зарубежной прессе сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.

Британская газета Daily Mail ранее сообщила о том, что 61-летний Круз, предположительно, встречается с дочерью Хайрова Эльсиной. Якобы они вместе приехали на вечеринку в Лондоне в субботу, весь вечер танцевали, покинув мероприятие уже на рассвете. Издание привело слова одного из неназванных свидетелей о том, что «они явно пара».

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», - приводит комментарий Хайрова РИА Новости.