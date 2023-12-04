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Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

Председатель компартии Геннадий Зюганов предложил выпороть того, кто в Северодвинске позволил президенту России Владимиру Путину выступать на пятнадцатиградусном морозе без головного убора. Об этом лидер КПРФ заявил в пятницу,15 декабря, на встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации. Категорически неприемлемо!» — сказал Геннадий Зюганов.

Владимир Путин, в свою очередь, принял данное замечание и на собственный счет.

«Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание. А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем», — ответил президент.

Фото: kremlin.ru

Как отмечает газета «Известия», 11 декабря Владимир Путин посетил Северодвинск, где принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Визит в Архангельскую область стал для него первой региональной поездкой после объявления об участии в президентских выборах 2024 года.