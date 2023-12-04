В России и мире

Автор «Масяни» Олег Куваев* и протодиакон Андрей Кураев* признаны иноагентами

Автора флеш-мультфильмов «Масяня» Олега Куваева* признали иноагентом. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста России.

Как утверждают в ведомстве, причинами для вноса в список иноагентов стали его антивоенная позиция по специальной военной операции и распространение недобросовестной информации, направленной на формирование негативного образа России и ВС РФ.

Как отмечает «МК», в октябре в отношении Олега Куваева* было возбуждено уголовное дело.

По сообщениям российских СМИ, министерство юстиции России также добавило в реестр иностранных агентов протодиакона Андрея Кураева*, публициста Александра Баунова*, главу юридической практики «Роскомсвободы»* Саркиса Дарбиняна*, оппозиционера Александра Рыклина*, журналистку Валерию Ратникову*, интернет-издание «Верстка Медиа»* и проект «Можем объяснить»*. Кроме того, в реестр иноагентов включили ООО «ВОБНИАР»*, учрежденное блогером Маратом Никандровым*.

Смотрите также Уроженец Пскова Марат Никандров* включен в реестр иностранных агентов

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов