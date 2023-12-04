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Задержан замгендиректора «Роскосмоса»

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Олег Фролов задержан, детали обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

В СК агентству сообщили, что Фролову, а также индивидуальнму предпринимателю и представителю коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 миллионов рублей бюджетных средств.

Как передает «Лента.ру», суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Производятся следственные и процессуальные действия.