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Ученые нашли легендарное царство Пунт

Ученые выяснили, где находилось легендарное царство Пунт, о котором повествуют папирусы древнего Египта. Зимой 1880-1881 годов новоиспеченный сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев занимался каталогизацией египетских древностей. Предстояло узнать, какие именно памятники древней цивилизации хранятся в фондах.

В ходе рутинной работы ученый, которому не исполнилось еще и 25, сделал открытие: обнаружил папирус эпохи Среднего царства в прекрасном состоянии. На нем — литературное произведение, дошедшее почти в полном объеме. Голенищев присвоил артефакту номер 1115, а неофициально назвал его «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», пишет РИА Новости.

«Сказка о потерпевшем кораблекрушение» — не единственный источник, где упоминается Пунт. О нем повествуют многочисленные надписи на обелисках и стелах. А также ритуальные тексты, где царство нередко называли «"родиной богов».

Более того, до наших дней дошли документы, свидетельствующие о том, что многие египетские правители отправляли в край блаженства масштабные экспедиции.

Так, на Палермском камне есть описание кораблей, которые по повелению фараона Сахуре (XXV век до нашей эры) совершили плавание в Пунт и вернулись назад. Почти сто тысяч мер мирры, три тысячи единиц ценных пород дерева, бесчисленное количество звериных шкур и слоновой кости. С историографической точки зрения большую ценность представляло путешествие, организованное царицей Хатшепсут.

Около 1477 года до нашей эры она отправила в страну пять лучших кораблей. Вместе с купцами и воинами плыли писцы. Они должны были непрестанно фиксировать все увиденное. Когда судна добрались до конечной точки, их встретили местные жители — очень смуглые, с длинными волосами и растительностью на лицах.

Египтяне с более светлой кожей, в белых одеждах и доспехах произвели на аборигенов неизгладимое впечатление. Как отмечал один из хронистов, их приняли за богов, чудесным образом вышедших из моря. А царь Пунта Пареху даже согласился стать подданным Хатшепсут, хотя эту информацию исследователи считают позднейшей исторической вставкой.

Последними в «земном раю» побывали посланники Рамсеса III. Позже экономические связи двух государств ослабли, и «земля богов« навсегда превратилась в красивую легенду.

А в XIX столетии в Европе начались жаркие научные споры о том, где следует искать Пунт. Одни полагали, что он был дальней окраиной Египетского царства, другие — одной из прилегающих к нему территорий.

Доказательства в пользу второй версии появились уже в начале XXI века. В 2011-м археологи из Италии, США и Египта проводили раскопки в высохшей лагуне Мерса Гавасис недалеко от Хургады. И обнаружили остатки древней гавани: шесть пещер, в них — мотки канатов (самый большой — толщиной в человеческую грудь), а также части гигантских кораблей.

«Открытия на побережье Красного моря разрешили споры раз и навсегда. <…> Эти находки снимают все сомнения в том, что вы можете добраться до Пунта морем», — заявил журналистам участник раскопок британский египтолог Джон Бейнс.

Но оставался еще один вопрос: куда именно плыли древние. И недавно ученые нашли на него ответ. Подсказку обнаружили все в той же «Сказке о потерпевшем кораблекрушение». Среди бесчисленных даров Змея были «диковинные животные», в том числе обезьяны. По описаниям из других документов стало понятно, что речь идет о конкретном виде — бабуинах. В Египте они не водятся. Их ареал обитания — Средняя и Восточная Африка. Зато в стране пирамид приматов ценили так, что приносили в жертву богам. И само собой разумеется, делали мумии.

В 2015-м исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии отобрала ДНК десяти забальзамированных бабуинов, датированных XVI-X веками до нашей эры. Результаты анализа показали, что их родина — Африканский Рог: современные Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея.

Последние больше других претендуют на звание наследниц Пунта. Дело в том, что на территории нынешних Эритреи и Эфиопии в начале нашей эры процветало могущественное Аксумское царство. Однако оно было далеко не первой цивилизацией.

Сегодня известно, что Аксум возник на обломках более ранней культуры. Один из ее центров — древний порт Адулис — по сей день радует археологов старинными находками. Так что, возможно, именно туда и приплыло посольство Хатшепсут.