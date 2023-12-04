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Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью организаций, занимающихся взысканием долгов

Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности. Необходимое для этого положение утверждено постановлением правительства, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, упомянутым организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий.

В отношении них будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, включая информирование, объявление предостережения, консультирование и профилактические визиты.

Постановление подготовлено с учётом норм федерального закона, принятого в августе 2023 года для обеспечения защиты прав заёмщиков.