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Астрофизики рассказали о «новогоднем» звездопаде

3-4 января жители Земли увидят пик метеорного потока Квадрантиды, являющегося первым и одним из самых мощных звездопадов в году. Количество метеоров будет составлять около 80 в час, а 4 января оно может ненадолго достигнуть 200 в час, предполагают астрономы.

Наблюдению за метеорным потоком не слишком помешает луна, находящаяся в фазе последней четверти. До полуночи луна будет за горизонтом.

Как отмечает «МК», квадрантиды известны тем, что некоторые «падающие звезды» оказываются яркими болидами.

Метеоры будут появляться в южной части ночного неба. Для поиска участка, за которым лучше всего следить, предлагается воспользоваться специализированными приложениями.