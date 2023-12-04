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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов ВСУ по Белгороду

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Представитель МИД назвала атаку ВСУ на центр Белгорода терактом и заявила, что за ним стоит Британия. Также, по мнению Захаровой, ответственность лежит на странах Евросоюза (ЕС), которые поставляют оружие Украине. Она отметила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По последней информации МЧС, в результате ударов по центру города погибли 12 взрослых и двое детей, более ста человек получили ранения.

Как отмечает «Лента.ру», Министерство обороны России сообщило, что ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства.