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Королева Дании объявила об отречении от престола

Королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, передает агентство «Франс Пресс».

«В воскресенье королева Дании Маргрете II объявила, что 14 января она отречется от престола после 52-летнего правления», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, она оставит престол своему сыну, кронпринцу Дании Фредерику, пишет РИА Новости.

Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.