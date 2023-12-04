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Толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

Толпа молодых людей в новогоднюю ночь забила насмерть мужчину в Санкт-Петербурге. Под окнами жилого дома на улице Пограничника Гарькавого началась драка. По приезде правоохранители обнаружили 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии. По словам проживающих в доме, на него напала толпа людей.

«Мужчину с множественными травмами забрали медики скорой помощи, однако он скончался по пути в больницу», — рассказал источник «Известиям».

На месте преступления полицией задержали девять человек, в отношении троих из них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

В настоящее время полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.