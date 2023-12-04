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В России и мире

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о создании станций «Венера»

03.01.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

Рассекреченные документы о создании автоматических станций «Венера-11» и «Венера-12» опубликовала госкорпорация «Роскосмос». 

45 лет назад, в сентябре 1978 года, с космодрома Байконур ракетами-носителями «Протон-К» были запущены автоматические станции «Венера-11» и «Венера-12», спускаемые аппараты которых спустя три месяца совершили мягкие посадки на Венеру и провели ее исследование.

Фото: сайт Роскосмос

Запуск станции «Венера-11» был проведен 9 сентября 1978 года. Длительность перелета к Венере составила 107 суток. 23 декабря 1978 года прошло разделение орбитального и спускаемого аппаратов, при этом орбитальный аппарат был уведен на пролетную траекторию, а спускаемый аппарат через два дня выполнил мягкую посадку на поверхности Венеры. Информация с места посадки ретранслировалась через орбитальный аппарат на Землю 95 минут.

При спуске научные приборы спускаемого аппарата исследовали тонкий химический анализ состава атмосферы и облаков, спектральный анализ рассеянного в атмосфере солнечного излучения, электрические разряды в атмосфере планеты, а также измеряли температура, давление и аэродинамические перегрузки. С орбитального аппарата до февраля 1980 года при полете по гелиоцентрической орбите на Землю передавалась научная информация о межпланетном пространстве.

Станция «Венера-12» была запущена 14 сентября 1978 года. Продолжительность перелета к Венере составила 98 суток. 19 декабря 1978 года орбитальный и спускаемый аппараты разделились и спустя двое суток спускаемый аппарат мягко сел на поверхность Венеры.

Его научные приборы при спуске изучали тонкий химический анализ состава атмосферы и облаков, спектральный анализ рассеянного в атмосфере солнечного излучения, электрические разряды в атмосфере планеты, а также измеряли температуру, давление и аэродинамические перегрузки.

Научные данные с места посадки ретранслировались через орбитальный аппарат на Землю 110 минут, а сам орбитальный аппарат до апреля 1980 года, летая по гелиоцентрической орбите, передавал ученым информацию о межпланетном пространстве.

Архивные документы доступны по ссылке.

Теги: #роскосмос
Источник: Псковская Лента Новостей
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