В России и мире

Продлен упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Изображение: пресс-служба правительства РФ

Постановление подписал Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования.

Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.

Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам.