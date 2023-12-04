Продлен упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Изображение: пресс-служба правительства РФ
Постановление подписал Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования.
Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.
Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам.